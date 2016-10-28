ГПУ: перші обвинувальні акти стосовно суддів-зрадників АР Крим направлено до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальних провадженнях стосовно п’яти колишніх суддів судів АР Крим та направила перші обвинувальні акти до суду. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Управлінням з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України завершено досудове розслідування у кримінальних провадженнях стосовно п’яти колишніх суддів судів АР Крим “зрадників у мантії” та сторонам захисту надано доступ до матеріалів.
Вчора, 27 жовтня 2016 року відповідно до ч. 1 ст. 12 ЗУ “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” обвинувальні акти стосовно 5 осіб направлено до Апеляційного суду м. Києва для визначення підсудності.
Вказаним обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, що слідчим відділом управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження за фактом вчинення суддями судів АР Крим та міста Севастополя злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада, тобто надання іноземній державі та її представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України).
Зокрема, встановлено, що вказані судді всупереч вимогам законодавства України, порушуючи Присягу судді, після анексії Російською Федерацією півострова Крим із березня 2014 року почали здійснювати “правосуддя” у так званих судах Республіки Крим та протиправно приймати судові рішення. У листопаді — грудні 2014 року вони відповідно до указів Президента країни-агресора “Про призначення суддів федеральних судів” перейшли на службу до цих незаконно створених судів.