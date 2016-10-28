ГПУ: первые обвинительные акты в отношении судей-предателей АР Крым направили в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении пяти бывших судей судов АР Крым и направила первые обвинительные акты в суд. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.
Управление по вопросам представительства интересов гражданина или государства в суде, противодействия преступности и коррупции на временно оккупированной территории полуострова Крым Генеральной прокуратуры Украины завершило досудебное расследование в уголовном производстве в отношении пяти бывших судей судов АР Крым "предателей в мантии" и сторонам защиты предоставили доступ к материалам.
Вчера, 27 октября 2016 г. в соответствии с ч. 1 ст. 12 ЗУ "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" обвинительные акты в отношении 5 человек направили в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.
Указанным обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, что следственным отделом управления по вопросам представительства интересов гражданина или государства в суде, противодействия преступности и коррупции на временно оккупированной территории полуострова Крым Генеральной прокуратуры Украины расследуется уголовное производство по факту совершения судьями судов АР Крым и города Севастополя преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена, то есть предоставление иностранному государству и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины).
В частности, установлено, что указанные судьи вопреки требованиям законодательства Украины, нарушая присягу судьи, после аннексии Российской Федерацией полуострова Крым с марта 2014 г. начали осуществлять "правосудие" в так называемых судах Республики Крым и противоправно принимать судебные решения. В ноябре - декабре 2014 года они в соответствии с указами президента страны-агрессора "О назначении судей федеральных судов" перешли на службу в эти незаконно созданные суды.