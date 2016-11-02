ГПУ: кількість підозрюваних у справі Грибовицького сміттєзвалища визначать після проведення чотирьох експертиз

“Після одержання висновків ще чотирьох експертиз буде остаточно визначено кількість підозрюваних у справі Грибовицького сміттєзвалища. Слідчими поліції за процесуального керівництва прокуратури вживаються необхідні заходи для ґрунтовного вивчення усіх обставин трагедії на сміттєвому полігоні, всебічної оцінки дій посадових осіб відповідних державних органів та своєчасного завершення розслідування”, — сказано в повідомленні.

Сьогодні, 2 листопада 2016 року, у ході брифінгу прокурор області розповів про завершення першого етапу досудового розслідування за фактом обвалу сміття на Львівському міському полігоні твердих побутових відходів, у частині законності експлуатації сміттєзвалища посадовими особами ЛКП “Збиранка”. Зокрема, у межах цього провадження проведено цілу низку комплексних судових експертиз та досліджень, у тому числі, буріння “тіла” полігону з визначенням його складу, визначення кутів його укосів.

Так, 27 жовтня 2016 року слідством отримано висновок комплексної судової інженерно-еколого-геодезичної експертизи, яким підтверджено порушення вимог законодавства при експлуатації полігону, зокрема, “формування відкритого нестійкого високопористого аморфного тіла сміттєзвалища, що є наслідком заповнення Львівського полігону відходів без належної поверхневої герметизації шарів сміття, без належного ущільнення його важкою технікою та перешаровування рекомендованим інертним матеріалом”. Експертом вказано на “формування зсувонебезпечної крутизни кутів ухилів полігону” і підтверджено наявність причинового зв’язку між порушеннями, допущеними при експлуатації Грибовицького полігону, та зсувом його укосу 30 травня цього року.

З урахуванням таких свідчень, завершено досудове розслідування стосовно трьох посадовців керівного складу ЛКП “Збиранка”, які підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень за ст. 236, ч. 2 367 (порушення правил екологічної безпеки під час експлуатації споруд, яке призвело до загибелі людей; службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) ККУ. Їм надано доступ до 200 томів матеріалів провадження, після чого обвинувальний акт стосовно них буде скеровано до суду.

Водночас, продовжується досудове розслідування в частині правомірності дій посадових осіб органу місцевого самоврядування, які зобов’язані здійснювати контроль за роботою ЛКП “Збиранка”. Виконувачу обов’язків начальника відповідного департаменту Львівської міської ради 31 жовтня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 367 Кримінального Кодексу України.

Слідством з’ясовано, що вказаний службовець не забезпечив контролю за підпорядкованим комунальним підприємством, проведення на ньому перевірок, визначення відповідної стратегії розвитку та вжиття заходів до інженерної стійкості “тіла” Грибовицького полігону (перешарування, ущільнення полігону, зміцнення його укосів).

Ухвалою слідчого судді 1 листопада 2016 року до підозрюваного, з врахуванням середньої тяжкості злочину, застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Крім цього, триває розслідування законності дій посадових осіб органів Державної служби з надзвичайних ситуацій при гасінні пожежі на Львівському міському полігоні твердих побутових відходів в травні поточного року.