ГПУ: количество подозреваемых по делу Грибовицкой свалки определят после проведения четырех экспертиз

"После получения выводов еще четырех экспертиз будет окончательно определено количество подозреваемых по делу Грибовицкой свалки. Следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры принимаются необходимые меры для тщательного изучения всех обстоятельств трагедии на мусорном полигоне, всесторонней оценки действий должностных лиц государственных органов и своевременного завершения расследования ", - сказано в сообщении.

Сегодня, 2 ноября 2016 года, в ходе брифинга прокурор области рассказал о завершении первого этапа досудебного расследования по факту обрушения мусора на Львовском городском полигоне твердых бытовых отходов, в части законности эксплуатации свалки должностными лицами ЛКП "Збиранка". В частности, в рамках этого производства проведен целый ряд комплексных судебных экспертиз и исследований, в том числе, бурение "тела" полигона с определением его состава, определения углов его откосов.

Так, 27 октября 2016 года следствием получено заключение комплексной судебной инженерно-эколого-геодезической экспертизы, которым подтверждено нарушение требований законодательства при эксплуатации полигона, в частности, "формирование открытого неустойчивого высокопористого аморфного тела свалки, что является следствием заполнения Львовского полигона отходов без надлежащей поверхностной герметизации слоев мусора, без надлежащего уплотнения его тяжелой техникой и переслаивание рекомендованным инертным материалом ". Экспертом указано на "формирование оползнеопасной крутизны углов уклона полигона" и подтверждено наличие причинной связи между нарушениями, допущенными при эксплуатации Грибовицкого полигона, и смещением его откоса 30 мая этого года.

С учетом таких свидетельств, завершено досудебное расследование в отношении трех должностных лиц руководящего состава ЛКП "Збиранка", которые подозреваются в совершении уголовных преступлений по ст. 236, ч. 2 367 (нарушение правил экологической безопасности при эксплуатации сооружений, которое привело к гибели людей служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК. Им предоставлен доступ до 200 томов материалов производства, после чего обвинительный акт в отношении них будет направлено в суд.

В то же время, продолжается досудебное расследование в части правомерности действий должностных лиц органа местного самоуправления, которые обязаны осуществлять контроль за работой ЛКП "Збиранка". Исполняющему обязанности начальника соответствующего департамента Львовского городского совета 31 октября сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 367 Уголовного Кодекса Украины.

Следствием установлено, что указанный служащий не обеспечил контроля за подчиненным коммунальным предприятием, проведения на нем проверок, определение соответствующей стратегии развития и принятие мер к инженерной устойчивости "тела" Грибовицкого полигона (переслаивание, уплотнения полигона, укрепление его откосов).

Постановлением следственного судьи 1 ноября 2016 года к подозреваемому, с учетом средней тяжести преступления, применена мера пресечения в виде личного обязательства.

Кроме этого, продолжается расследование законности действий должностных лиц органов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям при тушении пожара на Львовском городском полигоне твердых бытовых отходов в мае текущего года.