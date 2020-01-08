ГПУ хоче через суд визнати недійсною "збиткову угоду" одного з держбанків
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Прокуратура звернулась до суду з позовом до приватного акціонерного товариства про визнання недійсним збиткового для держави договору державного "Укрексімбанку" на суму понад 1,3 млрд гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Прокуратура звернулась до суду з позовом в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України та "Укрексімбанку" до одного з приватних акціонерних товариств про визнання недійсним збиткового для держави договору на суму понад 1,3 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що між АТ "Укрексімбанк" та акціонерним товариством у 2018 році був підписаний кредитний договір, який передбачав заміну для підприємства-боржника зобов’язань на нові, зокрема значно відтерміновано кінцевий строк погашення боргу – до 25 грудня 2031 року, а також суттєво зменшено розмір відсотків за користування кредитом.
Вказано, що Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, що розслідується детективами Національного антикорупційного бюро України, за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами АТ "Укрексімбанку" у ході цивільно-правових відносин із зазначеним товариством, надаючи йому незаконні переваги, чим спричинено тяжкі наслідки державному банку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Нагадаємо, інвестори подаватимуть судові позови через неухвалення компромісного законопроекту №2543 щодо "зеленого" тарифу.