ГПУ хочет через суд признать недействительной "убыточную сделку" одного из госбанков
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Прокуратура обратилась в суд с иском к частному акционерному обществу о признании недействительным убыточного для государства договора государственного "Укрэксимбанка" на сумму более 1,3 млрд гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Прокуратура обратилась в суд с иском в интересах государства в лице Кабинета Министров Украины и "Укрэксимбанка" к одному из частных акционерных обществ о признании недействительным убыточного для государства договора на сумму более 1,3 млрд гривен", - говорится в сообщении.
Сообщается, что между АО "Укрэксимбанк" и акционерным обществом в 2018 году был подписан кредитный договор, который предусматривал замену для предприятия-должника обязательств на новые, в том числе значительно отсрочено конечный срок погашения долга - до 25 декабря 2031 года, а также существенно уменьшено размер процентов за пользование кредитом.
Указано, что Специализированной антикоррупционной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, которое расследуется детективами Национального антикоррупционного бюро Украины, по факту злоупотребления своим служебным положением должностными лицами АО "Укрэксимбанка" в ходе гражданско-правовых отношений с указанным обществом, предоставляя ему незаконные преимущества, чем вызваны тяжелые последствия для государственного банка, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.
Напомним, инвесторы будут подавать судебные иски за непринятие компромиссного законопроекта №2543 относительно "зеленого" тарифа.