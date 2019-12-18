Інвестори подаватимуть судові позови через неухвалення компромісного законопроекту № 2543 щодо “зеленого” тарифу, — депутат

“Вони вже насправді на низькому старті і готові подавати позови проти держави Україна. Тому що вони заходили, інвестували в Україну, приводили мільярди доларів інвестицій в цю країну, в нашу країну, в нашу Україну, для того, щоб могли тут розвивати бізнес. Для того, щоби мати гарантії розвитку свого бізнесу в безпечний нормальний європейський спосіб. Але, на жаль, вони цього не отримали. Тому ясно, що кожен бізнес буде хотіти захистити свої права. І вони до цього вже готуються”, — сказала Василенко.

Вона нагадала, що європейські країни, які пішли на ретроспективне зниження “зеленого” тарифу, змушені були виплачувати значні компенсації інвесторам за рішеннями судів. І вважає такий шлях програшним для України, адже держава отримає багатомільйонні збитки.

“Ті позови, які можуть подаватися, теж можуть сягати багатьох мільйонів, які Україні доведеться компенсовувати з державного бюджету. Тобто, це програшна ситуація буде і для країни, і для інвесторів. Ми бачимо вже багато прикладів, приклад Іспанії з останніх, які відбувалися, як країна, яка ретроспективно намагалася змінити правила гри на ринку. Це не є варіант, особливо коли у нас президент і прем’єр зазначають, що їхнє першочергове завдання — це створити безпечні умови для всіх в цій країні, включно з громадянами, включно з представниками бізнес-кіл”, — сказала Василенко.

Нагадаємо, Іспанія в 2013 році здійснила ретроспективний перегляд тарифів на зелену електроенергію. У 2017 року уряд програв у Міжнародному центрі з врегулювання інвестиційних спорів ООН, що входить до групи організацій Світового банку, за позовом інвесторів, які постраждали від зниження субсидій на відновлювану енергію, і була зобов’язана виплатити 128 млн євро основної суми, а також відсотки.

6 грудня 2019 року у Верховній Раді був зареєстрований проект закону “Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики” (№ 2543), який передбачає можливість добровільної реструктуризації “зеленого” тарифу. За словами одного зі співавторів законопроекту, народного депутата Людмили Буймістер, він є компромісним, а умови реструктуризації “зеленого” тарифу погоджені з ключовими гравцями ринку ВДЕ. На засіданні Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП 13 грудня цей законопроект не знайшов підтримки депутатів. Проти голосували члени комітету від фракції “Слуга народу” на чолі з головою комітету ВР з енергетики та ЖКП Андрієм Герусом. Раніше президент України Володимир Зеленський на українсько-литовському економічному форумі 27 листопада заявив, що ретроспективної зміни “зеленого” тарифу не буде і українська влада не планує робити жодних кроків, які погіршать умови ведення бізнесу в Україні.