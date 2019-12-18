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Инвесторы будут подавать судебные иски за непринятия компромиссного законопроекта № 2543 относительно "зеленого" тарифа, - депутат

Инвесторы будут подавать судебные иски за непринятия компромиссного законопроекта № 2543 относительно "зеленого" тарифа, - депутат

Киев  •  УНН

 • 8130 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Инвесторы, развивающие альтернативную энергетику в Украине, готовятся подавать судебные иски против государства для защиты своих прав, если не будет принят компромиссный законопроект по "зеленого" тарифа № 2543, который был провален на заседании комитета Совета по энергетике под председательством Андрея Геруса. Об этом заявила народный депутат Украины, член фракции "Голос" Леся Василенко, которая является одним из соавторов законопроекта, сообщает УНН.

"Они уже действительно на низком старте и готовы подавать иски против государства Украина. Потому что они заходили, инвестировали в Украину, приводили миллиарда долларов инвестиций в эту страну, в нашу страну, в нашу Украину, для того, чтобы могли здесь развивать бизнес. Для того, чтобы иметь гарантии развития своего бизнеса в безопасный нормальный европейский способ. Но, к сожалению, они этого не получили. Поэтому ясно, что каждый бизнес будет хотеть защитить свои права. И они к этому уже готовятся ", - сказала Василенко.

Она напомнила, что европейские страны, которые пошли на ретроспективное снижение "зеленого" тарифа, вынуждены были выплачивать значительные компенсации инвесторам по решениям судов. И считает такой путь проигрышным для Украины, ведь государство получит многомиллионные убытки.

"Те иски, которые могут подаваться, тоже могут достигать многих миллионов, которые Украине придется компенсировать из государственного бюджета. То есть, это проигрышная ситуация будет и для страны, и для инвесторов. Мы видим уже много примеров, пример Испании из последних, которые происходили, как страна, которая ретроспективно пыталась изменить правила игры на рынке. Это не вариант, особенно когда у нас президент и премьер отмечают, что их первоочередная задача - это создать безопасные условия для всех в этой стране, включая гражданами, включая представителей бизнес-кругов ", - сказала Василенко.

Напомним, Испания в 2013 году осуществила ретроспективный пересмотр тарифов на зеленую электроэнергию. В 2017 году правительство проиграл в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров ООН, входит в группу организаций Всемирного банка, по иску инвесторов, которые пострадали от снижения субсидий на возобновляемую энергию, и была обязана выплатить 128 млн евро основной суммы, а также проценты .

6 декабря 2019 в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№ 2543), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Людмилы Буймистер, он является компромиссным, а условия реструктуризации "зеленого" тарифа согласованы с ключевыми игроками рынка ВИЭ. На заседании Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ 13 декабря этот законопроект не нашел поддержки депутатов. Против голосовали члены комитета от фракции "Слуга народа" во главе с председателем комитета ВР по энергетике и ЖКХ Андреем Герус. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в украинском-литовском экономическом форуме 27 ноября заявил, что ретроспективной изменения "зеленого" тарифа не будет и украинская власть не планирует предпринимать никаких шагов, которые ухудшат условия ведения бизнеса в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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