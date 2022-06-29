Мільярдер Річард Бренсон відвідав Гостомель
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Засновник компанії Virgin Galactic та британський мільярдер Річард Бренсон відвідав зруйнований російськими окупантами Гостомель у Київській області. Про це повідомив голова Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко, інформує УНН.
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"Річард Бренсон постійно виступає на підтримку України, її суверенітету, територіальної цілісності, а також за найжорсткіші санкції проти рф, її лідерів та економіки", – написав Думенко.
У Гостомелі Бренсон цікавився аеродромом ДП "Антонов" та можливостями його відновлення.
"Розповів гостю про такі перспективи та наявні проєкти реконструкції летовища", – додав Думенко.
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Нагадаємо
27 лютого стало відомо, що російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний літак Ан-225 "Мрія". Це сталося на аеродромі "Антонов" у Гостомелі під Києвом.