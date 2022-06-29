27 февраля стало известно, что российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации – легендарный самолет Ан-225 "Мрия". Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом.
Миллиардер Ричард Брэнсон посетил Гостомель
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Основатель компании Virgin Galactic и британский миллиардер Ричард Бренсон посетил разрушенный российскими оккупантами Гостомель в Киевской области. Об этом сообщил председатель Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко, информирует УНН.
Детали
"Ричард Брэнсон постоянно выступает в поддержку Украины, ее суверенитета, территориальной целостности, а также за самые жесткие санкции против рф, ее лидеров и экономики", – написал Думенко.
В Гостомеле Брэнсон интересовался аэродромом ГП "Антонов" и возможностями его восстановления.
"Рассказал гостю о таких перспективах и имеющихся проектах реконструкции аэродрома", – добавил Думенко.
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Напомним