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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 31768 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Миллиардер Ричард Брэнсон посетил Гостомель

Миллиардер Ричард Брэнсон посетил Гостомель

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 июня. УНН. Основатель компании Virgin Galactic и британский миллиардер Ричард Бренсон посетил разрушенный российскими оккупантами Гостомель в Киевской области. Об этом сообщил председатель Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко, информирует УНН.

Детали

"Ричард Брэнсон постоянно выступает в поддержку Украины, ее суверенитета, территориальной целостности, а также за самые жесткие санкции против рф, ее лидеров и экономики", – написал Думенко.

В Гостомеле Брэнсон интересовался аэродромом ГП "Антонов" и возможностями его восстановления.

"Рассказал гостю о таких перспективах и имеющихся проектах реконструкции аэродрома", – добавил Думенко.

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Напомним

27 февраля стало известно, что российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации – легендарный самолет  Ан-225 "Мрия". Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом.

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