Настав момент для світового бізнесу відстояти суверенітет України: мільярдер Річард Бренсон вважає, що Путіну не перемогти

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 79781 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 150759 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 147543 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 174270 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 177582 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 139580 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 149696 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 171226 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182124 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 216618 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.6 м/с
91 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 393309 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 119218 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 96974 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 128285 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 64718 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 393309 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 274763 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 340715 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 455565 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 703122 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 64718 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 128285 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 114217 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 150338 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 174314 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Настав момент для світового бізнесу відстояти суверенітет України: мільярдер Річард Бренсон вважає, що Путіну не перемогти

Настав момент для світового бізнесу відстояти суверенітет України: мільярдер Річард Бренсон вважає, що Путіну не перемогти

Київ • УНН

 • 58828 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Будь-яка війна між Росією та Україною матиме руйнівні наслідки, і в такий момент як зараз, для лідерів бізнесу настав час відстояти український суверенітет. Про це написав у своїй колонці засновник Virgin Group, Британський мільярдер Річард Бренсон, пише УНН.

Цитата

“Тоді і зараз ті, з ким я розмовляв, були єдині в думці, що будь-яка війна між Росією і Україною матиме руйнівні та жахливі наслідки. По-перше, це ще більше ізолює Росію і її президента від решти світу та зруйнує російську економіку. І, звичайно ж, це заподіє величезної шкоди і страждання людям, молодим і старим, які намагаються жити в мирі по обидва боки кордону", - пише бізнесмен.

Деталі

Він зазначає, що, як це часто буває, основний удар агресії припаде на цивільне населення.

Бренсон вважає, що кривава громадянська війна в Сирії, в якій російські війська і найманці зіграли жахливу роль, є яскравим нагадуванням про те, що поставлено на карту.

"Це не той конфлікт, в якому президент Путін може перемогти в довгостроковій перспективі. Хоча його, здається, мало хвилює, що світ думає про його геополітичні амбіції, його має дуже хвилювати, якими будуть перспективи його власної країни в майбутньому", - сказано в статті.

На думку підприємця, в якийсь момент "прості росіяни зрозуміють, що вони заслуговують кращого, особливо якщо ситуація дійде до того, що неминуче повстання українців, які захищають свої будинки, села і міста, нагадає про провал радянської війни в Афганістані та загибель російських синів, братів і батьків".

"Для лідерів бізнесу настав момент зібратися і відстояти суверенітет України. Навіть якщо за це доведеться платити, всі ми повинні ясно дати зрозуміти, що одностороння агресія завжди неприйнятна і що світова ділова спільнота підтримає весь спектр санкцій проти будь - якої країни, яка намагається порушити суверенітет іншої", - підкреслив бізнесмен.

Контекст

Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Росія виставила ряд вимог по так званим "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії. Серія переговорів, яка відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні в січні, закінчилася, за словами Москви "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$86,729.90
Золото
$3,165.59
Tesla
$278.59
Brent
$74.64
S&P 500
$5,645.19
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,900.53