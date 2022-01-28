Настав момент для світового бізнесу відстояти суверенітет України: мільярдер Річард Бренсон вважає, що Путіну не перемогти

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“Тоді і зараз ті, з ким я розмовляв, були єдині в думці, що будь-яка війна між Росією і Україною матиме руйнівні та жахливі наслідки. По-перше, це ще більше ізолює Росію і її президента від решти світу та зруйнує російську економіку. І, звичайно ж, це заподіє величезної шкоди і страждання людям, молодим і старим, які намагаються жити в мирі по обидва боки кордону", - пише бізнесмен.

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Він зазначає, що, як це часто буває, основний удар агресії припаде на цивільне населення.

Бренсон вважає, що кривава громадянська війна в Сирії, в якій російські війська і найманці зіграли жахливу роль, є яскравим нагадуванням про те, що поставлено на карту.

"Це не той конфлікт, в якому президент Путін може перемогти в довгостроковій перспективі. Хоча його, здається, мало хвилює, що світ думає про його геополітичні амбіції, його має дуже хвилювати, якими будуть перспективи його власної країни в майбутньому", - сказано в статті.

На думку підприємця, в якийсь момент "прості росіяни зрозуміють, що вони заслуговують кращого, особливо якщо ситуація дійде до того, що неминуче повстання українців, які захищають свої будинки, села і міста, нагадає про провал радянської війни в Афганістані та загибель російських синів, братів і батьків".

"Для лідерів бізнесу настав момент зібратися і відстояти суверенітет України. Навіть якщо за це доведеться платити, всі ми повинні ясно дати зрозуміти, що одностороння агресія завжди неприйнятна і що світова ділова спільнота підтримає весь спектр санкцій проти будь - якої країни, яка намагається порушити суверенітет іншої", - підкреслив бізнесмен.

Контекст

Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Росія виставила ряд вимог по так званим "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії. Серія переговорів, яка відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні в січні, закінчилася, за словами Москви "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.