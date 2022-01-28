Настал момент для мирового бизнеса отстоять суверенитет Украины: миллиардер Ричард Бренсон считает, что Путину не победить

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“Тогда и сейчас те, с кем я разговаривал, были едины во мнении, что любая война между Россией и Украиной будет иметь разрушительные и ужасные последствия. Во-первых, это еще больше изолирует Россию и ее президента от остального мира и разрушит российскую экономику. И, конечно же, это причинит огромный вред и страдания людям, молодым и старым, пытающимся жить в мире по обе стороны границы”, - пишет бизнесмен.

Детали

Он отмечает, что, как это часто бывает, основной удар агрессии придется на гражданское население.

Брэнсон считает, что кровавая гражданская война в Сирии, в которой российские войска и наемники сыграли ужасную роль, является ярким напоминанием о том, что поставлено на карту.

“Это не тот конфликт, в котором президент Путин может победить в долгосрочной перспективе. Хотя его, кажется, мало волнует, что мир думает о его геополитических амбициях, его должно очень волновать, какими будут перспективы его собственной страны в будущем”, - сказано в статье.

По мнению предпринимателя, в какой-то момент “простые россияне поймут, что они заслуживают лучшего, особенно если ситуация дойдет до того, что неизбежное восстание украинцев, защищающих свои дома, деревни и города, напомнит о провале советской войны в Афганистане и ее гибели российских сыновей, братьев и отцов”.

“Для лидеров бизнеса настал момент собраться и отстоять суверенитет Украины. Даже если за это придется платить, все мы должны ясно дать понять, что односторонняя агрессия всегда неприемлема и что мировое деловое сообщество поддержит весь спектр санкций против любой страны, которая пытается нарушить суверенитет другой”, - подчеркнул бизнесмен.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.