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Горіло приміщення колишнього підприємства у Харкові

Горіло приміщення колишнього підприємства у Харкові

Київ • УНН

 • 9372 перегляди

ХАРКІВ-КИЇВ. 20 листопада. УНН. Сьогодні вранці сталась пожежа на трьох поверхах у виробничо-складських приміщеннях колишнього підприємства Харкова. Пожежники врятувати охоронця об'єкту. Про це проінформували в ГУ ДСНС у Харківській області, повідомляє УНН.

20 листопада о 05:55 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталася за адресою: м. Харків, вул. Велика Панасівська, 210. Горіли виробничо-складські приміщення колишнього підприємства. Наразі дана будівля не експлуатується.

До місця події прибули рятувальники. Після проведення розвідки стало відомо, що на першому, другому та третьому поверхах горів папір, залишки деревини та пакувальна тара на площі 200 кв.м.

Під час обстеження задимлених приміщень рятувальники знайшли та вивели на свіже повітря охоронця об’єкту. Завдяки оперативності рятувальників він не постраждав.

На місці пожежі був створений штаб пожежогасіння. О 08:59 відбулась локалізація пожежі, а об 11:55 – повна її ліквідація.

Всього у боротьбі з вогнем брало участь 8 пожежно-рятувальних підрозділів на автоцистернах, 2 одиниці спеціальної техніки та 50 чоловіків особового складу ДСНС.

На місці пожежі працювала оперативна група ГУ ДСНС України в області на чолі з начальником ГУ Олександром Волобуєвим, слідчо-оперативна група ГУНП в області, прокуратура. Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

 

Українські Національні Новини

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