Горело помещение бывшего предприятия в Харькове
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 20 ноября. УНН. Сегодня утром произошел пожар на трех этажах производственно-складских помещений бывшего предприятия Харькова. Пожарные спасти охранника объекта. Об этом проинформировали в ГУ ГосЧС в Харьковской области, сообщает УНН.
20 ноября в 5:55 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел по адресу: г. Харьков, ул. Большая Панасовская, 210. Горели производственно-складские помещения бывшего предприятия. Сейчас здание не эксплуатируется.
К месту происшествия прибыли спасатели. После проведения разведки стало известно, что на первом, втором и третьем этажах горела бумага, остатки древесины и упаковочная тара на площади 200 кв.м.
При обследовании задымленных помещений спасатели нашли и вывели на свежий воздух охранника объекта. Благодаря оперативности спасателей он не пострадал.
На месте пожара был создан штаб пожаротушения. В 8:59 состоялась локализация пожара, а в 11:55 - полная его ликвидация.
Всего в борьбе с огнем участвовали 8 пожарно-спасательных подразделений на автоцистернах, 2 единицы специальной техники и 50 человек личного состава ГосЧС.
На месте пожара работала оперативная группа ГУ ГосЧС Украины в области во главе с начальником ГУ Александром Волобуевым, следственно-оперативная группа ГУНП в области, прокуратура. Причина возникновения пожара выясняется.