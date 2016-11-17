Google зведе 10-поверховий штаб у Лондоні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Технологічна компанія Google хоче звести новий офіс у британській столиці неподалік від вокзалу Кінгз Крос, де планується розміщення трьох тисяч нових співробітників. 10-поверхова будівля стане першим офісом Google, повністю розробленим за межами Сполучених Штатів, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Розуміємо, що є непевність та занепокоєння через теми на кшталт Brexit та швидкості технологічних змін, але знаємо точно — мережі та цифрові технології роками будуть рушієм зростання Сполученого Королівства”, — сказав топ-менеджер компанії.
Керівник Google Сундар Пічай заявив, що комп’ютерна наука має велике майбутнє у Великій Британії, зокрема завдяки талантам, освітнім установам та пристрасті до інновацій. Будівля площею 93 тисячі квадратних метрів зможе розмістити більше семи тисяч працівників.
Зараз у інтернет-гіганта у Великій Британії 5700 співробітників, дві тисячі з них працюють у будівлі в районі Кінгз Крос.