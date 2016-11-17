Google построит 10-этажный штаб в Лондоне
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Технологическая компания Google хочет построить новый офис в британской столице неподалеку от вокзала Кингз Кросс, где планируется размещение трех тысяч новых сотрудников. 10-этажное здание станет первым офисом Google, полностью разработанным за пределами Соединенных Штатов, передает УНН со ссылкой на Reuters .
"Понимаем, что есть неуверенность и беспокойство из-за темы вроде Brexit и скорости технологических изменений, но знаем точно - сети и цифровые технологии годами будут двигателем роста Соединенного Королевства", - сказал топ-менеджер компании.
Руководитель Google Сундар Пичай заявил, что компьютерная наука имеет большое будущее в Великобритании, в частности благодаря талантам, образовательным учреждениям и страсти к инновациям. Здание площадью 93 000 квадратных метров сможет разместить более семи тысяч человек.
Сейчас у интернет-гиганта в Великобритании 5700 сотрудников, две тысячи из них работают в здании в районе Кингз Кросс.