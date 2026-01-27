Google виплатить $68 млн для врегулювання претензій щодо стеження голосового помічника

$43.140.03
26 січня, 17:23 • 15647 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 42394 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 28824 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 34747 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 30787 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 47552 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 27459 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 56287 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 23166 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 42626 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 22336 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 42394 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 47552 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 56287 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 48770 перегляди
Google виплатить $68 млн для врегулювання претензій щодо стеження голосового помічника

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Google погодився виплатити 68 мільйонів доларів для врегулювання позову, який звинувачував його голосового помічника у незаконному записі розмов. Користувачі скаржилися на отримання цільової реклами після "хибних погоджень" помічника.

Google виплатить $68 млн для врегулювання претензій щодо стеження голосового помічника

Google погодився виплатити 68 мільйонів доларів для врегулювання позову, у якому стверджувалося, що його голосовий помічник шпигував за користувачами смартфонів, порушуючи їхню конфіденційність, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Пізно ввечері в п'ятницю до федерального суду Сан-Хосе в американському штаті Каліфорнія було подано попередню угоду про колективний позов, яка потребує схвалення окружного судді США Бет Лабсон Фріман.

Користувачі смартфонів звинуватили Google, підрозділ Alphabet, у незаконному записі та поширенні приватних розмов після запуску Google Assistant, щоб надсилати їм цільову рекламу.

Google Assistant розроблений для реагування, коли люди використовують "гарячі слова", такі як "Hey Google" або "Okay Google", подібно до Siri від Apple.

Користувачі заперечували проти отримання реклами після того, як Google Assistant неправильно сприймав сказане ними як гарячі слова, відомі як "хибні погодження".

Apple досягла аналогічної угоди на 95 мільйонів доларів з користувачами смартфонів у грудні 2024 року.

Google заперечував правопорушення, але уклав угоду, щоб уникнути ризику, витрат та невизначеності судового розгляду, як показують судові документи. 

Згідно з судовими документами, угода поширюється на людей, які придбали пристрої Google або стали жертвами "хибних погоджень" з 18 травня 2016 року.

Адвокати позивачів можуть вимагати до однієї третини фонду врегулювання, або близько 22,7 мільйона доларів, за оплату юридичних послуг.

Google та величезний штраф ЄС: американський гігант змінить рекламні послуги, щоб відповідати правилам конкуренції14.11.25, 12:15 • 3495 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Alphabet
Каліфорнія
Apple
Google