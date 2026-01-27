Google выплатит $68 млн для урегулирования претензий по поводу слежки голосового помощника
Киев • УНН
Google согласился выплатить 68 миллионов долларов для урегулирования иска, который обвинял его голосового помощника в незаконной записи разговоров. Пользователи жаловались на получение целевой рекламы после «ложных подтверждений» помощника.
Google согласился выплатить 68 миллионов долларов для урегулирования иска, в котором утверждалось, что его голосовой помощник шпионил за пользователями смартфонов, нарушая их конфиденциальность, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Поздно вечером в пятницу в федеральный суд Сан-Хосе в американском штате Калифорния было подано предварительное соглашение о коллективном иске, которое требует одобрения окружного судьи США Бет Лабсон Фриман.
Пользователи смартфонов обвинили Google, подразделение Alphabet, в незаконной записи и распространении частных разговоров после запуска Google Assistant, чтобы отправлять им целевую рекламу.
Google Assistant разработан для реагирования, когда люди используют "горячие слова", такие как "Hey Google" или "Okay Google", подобно Siri от Apple.
Пользователи возражали против получения рекламы после того, как Google Assistant неправильно воспринимал сказанное ими как горячие слова, известные как "ложные подтверждения".
Apple достигла аналогичного соглашения на 95 миллионов долларов с пользователями смартфонов в декабре 2024 года.
Google отрицал правонарушения, но заключил соглашение, чтобы избежать риска, затрат и неопределенности судебного разбирательства, как показывают судебные документы.
Согласно судебным документам, соглашение распространяется на людей, которые приобрели устройства Google или стали жертвами "ложных подтверждений" с 18 мая 2016 года.
Адвокаты истцов могут требовать до одной трети фонда урегулирования, или около 22,7 миллиона долларов, за оплату юридических услуг.
