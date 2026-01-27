$43.140.03
26 января, 17:23 • 16070 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 44047 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 29682 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 35581 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 31422 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 48554 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 27704 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 56996 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 23193 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 42658 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Google выплатит $68 млн для урегулирования претензий по поводу слежки голосового помощника

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Google согласился выплатить 68 миллионов долларов для урегулирования иска, который обвинял его голосового помощника в незаконной записи разговоров. Пользователи жаловались на получение целевой рекламы после «ложных подтверждений» помощника.

Google выплатит $68 млн для урегулирования претензий по поводу слежки голосового помощника

Google согласился выплатить 68 миллионов долларов для урегулирования иска, в котором утверждалось, что его голосовой помощник шпионил за пользователями смартфонов, нарушая их конфиденциальность, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Поздно вечером в пятницу в федеральный суд Сан-Хосе в американском штате Калифорния было подано предварительное соглашение о коллективном иске, которое требует одобрения окружного судьи США Бет Лабсон Фриман.

Пользователи смартфонов обвинили Google, подразделение Alphabet, в незаконной записи и распространении частных разговоров после запуска Google Assistant, чтобы отправлять им целевую рекламу.

Google Assistant разработан для реагирования, когда люди используют "горячие слова", такие как "Hey Google" или "Okay Google", подобно Siri от Apple.

Пользователи возражали против получения рекламы после того, как Google Assistant неправильно воспринимал сказанное ими как горячие слова, известные как "ложные подтверждения".

Apple достигла аналогичного соглашения на 95 миллионов долларов с пользователями смартфонов в декабре 2024 года.

Google отрицал правонарушения, но заключил соглашение, чтобы избежать риска, затрат и неопределенности судебного разбирательства, как показывают судебные документы. 

Согласно судебным документам, соглашение распространяется на людей, которые приобрели устройства Google или стали жертвами "ложных подтверждений" с 18 мая 2016 года.

Адвокаты истцов могут требовать до одной трети фонда урегулирования, или около 22,7 миллиона долларов, за оплату юридических услуг.

Google и огромный штраф ЕС: американский гигант изменит рекламные услуги, чтобы соответствовать правилам конкуренции14.11.25, 12:15 • 3495 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Техника
Alphabet Inc.
Калифорния
Apple Inc.
Google