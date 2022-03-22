Google почав негласно вивозити співробітників із Росії – Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На тлі можливого блокування YouTube, американська корпорація Google почала потихеньку вивозити співробітників російського офісу з країни. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела, пише УНН.
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"Хоча Google не закрила свій офіс в росії, в останні тижні компанія почала потихеньку вивозити своїх співробітників з країни", - пише Bloomberg з посиланням на джерело.
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Як повідомляється, такі дії робляться на тлі невизначеності ситуації з роботою відеохостингу YouTube в росії.
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За словами джерела, що володіє внутрішніми даними, в московському офісі Google працювало 244 людини. За словами іншого джерела, Google також вивіз співробітників з України, де в Києві працювало близько 50 осіб.
Згідно з внутрішнім бюлетенем Google, з яким ознайомився Bloomberg News, компанія повідомила персонал про те, що її персонал "працює цілодобово, щоб забезпечити спеціалізовану безпеку, а також іншу підтримку" співробітникам в Україні.
Раніше влада росії вже заблокувала в країні три великі іноземні соцмережі - Facebook, Twitter і Instagram.