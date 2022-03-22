Google начал негласно вывозить сотрудников из россии – Bloomberg

Цитата

"Хотя Google не закрыла свой офис в россии, в последние недели компания начала потихоньку вывозить своих сотрудников из страны", - пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Детали

Как сообщается, такие действия предпринимаются на фоне неопределенности ситуации с работой видеохостинга YouTube в россии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: YouTube в россии могут заблокировать до конца следующей недели, или даже и сегодня - росСМИ

По словам источника, владеющего внутренними данными, в московском офисе Google работало 244 человека. По словам другого источника, Google также вывез сотрудников из Украины, где в Киеве работало около 50 человек.

Согласно внутреннему бюллетеню Google, с которым ознакомился Bloomberg News, компания уведомила персонал о том, что ее персонал "работает круглосуточно, чтобы обеспечить специализированную безопасность, а также другую поддержку" сотрудникам в Украине.

Ранее власти россии уже заблокировали в стране три крупные иностранные соцсети - Facebook, Twitter и Instagram.