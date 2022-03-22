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Google начал негласно вывозить сотрудников из россии – Bloomberg

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. На фоне возможной блокировки YouTube, американская корпорация Google начала потихоньку вывозить сотрудников российского офиса из страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, пишет УНН.

Google начал негласно вывозить сотрудников из россии – Bloomberg

Цитата

"Хотя Google не закрыла свой офис в россии, в последние недели компания начала потихоньку вывозить своих сотрудников из страны", - пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Детали

Как сообщается, такие действия предпринимаются на фоне неопределенности ситуации с работой видеохостинга YouTube в россии.

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По словам источника, владеющего внутренними данными, в московском офисе Google работало 244 человека. По словам другого источника, Google также вывез сотрудников из Украины, где в Киеве работало около 50 человек.

Согласно внутреннему бюллетеню Google, с которым ознакомился Bloomberg News, компания уведомила персонал о том, что ее персонал "работает круглосуточно, чтобы обеспечить специализированную безопасность, а также другую поддержку" сотрудникам в Украине.

Ранее власти россии уже заблокировали в стране три крупные иностранные соцсети - Facebook, Twitter и Instagram.

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