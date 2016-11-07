Голову сільради на Донеччині засудили до 5 років ув'язнення за хабар
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Голову однієї з селищних рад Донеччини засудили до п'яти років позбавлення волі за хабарництво. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Так, у вересні 2015 року чоловік звернувся до спеціаліста-землевпорядника селищної ради, щоб прискорити відведення земельних ділянок сільради в користування.
Спеціаліст-землевпорядник звернувся до голови селищної ради, яка повідомила, що прискорить вирішення цього питання, якщо їй передадуть 4 тис грн. Землевпорядник повідомив громадянину про незаконні дії голови та запропонував звернутися до правоохоронних органів.
Під контролем правоохоронців спеціаліст-землевпорядник передав голові хабар у розмірі 4 тис. грн і тоді ж правопорушницю затримали.
Жінку визнали винною ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України та засудили до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.