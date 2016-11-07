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Председатель сельсовета на Донетчине приговорили к 5 годам тюрьмы за взятку

Председатель сельсовета на Донетчине приговорили к 5 годам тюрьмы за взятку

Киев • УНН

 • 5254 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Председателя одного из поселковых советов Донецкой области приговорили к пяти годам лишения свободы за взяточничество. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Так, в сентябре 2015 года человек обратился до специалиста-землеустроителя сельсовета, чтобы ускорить отвод земельных участков сельсовета в пользование.

Специалист-землеустроитель обратился к председателю поселкового совета, которая сообщила, что ускорит решение этого вопроса, если ей передадут 4 тыс грн. Землеустроитель сообщил гражданину о незаконных действиях председателя и предложил обратиться в правоохранительные органы.

Под контролем правоохранителей специалист-землеустроитель передал председателю взятку в размере 4 тыс. грн и тогда же правонарушительницу задержали.

Женщину признали виновной ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины и приговорили к пяти годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

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