Голову КСУ звільнили законно - експерт РПР

Вона нагадала, що у 2016 році до Конституції України було внесено деякі зміни. Повноваження ухвалювати рішення про звільнення суддів за вчинення істотного дисциплінарного правопорушення перейшли до суддів КСУ.

"Ці нові положення деталізуються в ЗУ "Про Конституційний Суд".

Щодо Регламенту роботи суду - основні етапи пройшли, комітет з регламенту і етики суду надав висновок про наявність істотного дисциплінарного порушення. Тому, на мій погляд, звільнення Шевчука відбулося відповідно до Конституції України, Закону України "Про Конституційний Суд" та Регламенту КСУ", - пояснила експерт.

Шевчука звільнили шляхом таємного голосування, продовжила експерт. За відповідне рішення проголосували 12 суддів суду, додала Кириченко.

"У цій частині також немає місця порушенням закону. Якби голосування було відкритим - то ще можна було б дискутувати, бо кадрові питання мають вирішуватися шляхом таємного голосування, аби не було впливів", - пояснила експерт.

Звільнення голови КСУ - прецедент для України, вважає Кириченко.

"На момент внесення змін до Конституції і ЗУ "Про Конституційний Суд" було багато дискусій. Мовляв, що 12 голосів з 17 - це дуже багато, і що ніколи судді не приймуть таке рішення щодо своїх колег. Сьогодні ж КСУ продемонстрував спроможність проголосувати проти свого колеги, звільнити його без довічного утримання і з позбавленням звання голови КСУ. І це - позитив, якщо дійсно було вчинено проступок", - каже експерт.

Нагадаємо, Шевчука звільнили з посади голови КСУ 14 травня. Новим керівником суду стала Наталія Шаптала, того ж дня.

"Суд дуже швидко - в один і той же день, але свідомо, призначив нового голову. Щоб не було намагань закинути суду, що вони звільнили Шевчука з політичних мотивів, під інавгурацію", - прокоментувала Кириченко.

Нагадаємо, 17 квітня Комісія КСУ з питань регламенту та етики затвердила висновок про наявність підстав для звільнення Шевчука з посади судді Конституційного Суду України у зв’язку з “вчиненням ним істотного дисциплінарного проступку, грубим і систематичним нехтуванням своїми обов’язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного суду України”.

Цей Висновок більшість суддів КСУ затвердили вчора, 14 травня, звільнивши тим самим Шевчука з посади судді КСУ.

Раніше УНН повідомляв, що Шевчуку відмовлено у візі до США.

Також нагадаємо, рідний брат Станіслава Шевчука Рулав Одд (Денис Шевчук) запідозрений у привласненні державних коштів.