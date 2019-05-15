Председателя КСУ уволили законно - эксперт РПР

Она напомнила, что в 2016 году в Конституцию Украины были внесены некоторые изменения. Полномочия принимать решения об увольнении судей за совершение существенного дисциплинарного правонарушения перешли к судьям КСУ.

"Эти новые положения детализируются в ЗУ "О Конституционном Суде".

По Регламенту работы суда - основные этапы прошли, комитет по регламенту и этике суда предоставил заключение о наличии существенного дисциплинарного нарушения. Поэтому, на мой взгляд, увольнение Шевчука произошло в соответствии с Конституцией Украины, Законом Украины "О Конституционном Суде" и Регламентом КСУ", - пояснила эксперт.

Шевчука уволили путем тайного голосования, продолжила эксперт. За соответствующее решение проголосовали 12 судей суда, добавила Кириченко.

"В этой части также нет места нарушениям закона. Если бы голосование было открытым - то еще можно было бы дискутировать, потому что кадровые вопросы должны решаться путем тайного голосования, чтобы не было влияния", - пояснила эксперт.

Увольнение главы КСУ - прецедент для Украины, считает Кириченко.

"На момент внесения изменений в Конституцию и ЗУ "О Конституционном Суде" было много дискуссий. Мол, что 12 голосов из 17 - это очень много, и никогда судьи не примут такое решение в отношении своих коллег. Сегодня же КСУ продемонстрировал способность проголосовать против своего коллеги, уволить его без пожизненного содержания и с лишением звания председателя КСУ. И это - позитив, если действительно был совершен проступок", - говорит эксперт.

Напомним, Шевчука уволили с должности председателя КСУ 14 мая. Новым руководителем суда стала Наталья Шаптала, в тот же день.

"Суд очень быстро - в один и тот же день, но сознательно, назначил нового председателя. Чтобы не было попыток упрекнуть суд, что они уволили Шевчука по политическим мотивам, под инаугурацию", - прокомментировала Кириченко.

Напомним, 17 апреля Комиссия КСУ по вопросам регламента и этики утвердила заключение о наличии оснований для увольнения Шевчука с должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с "совершением им существенного дисциплинарного проступка, грубым и систематическим пренебрежением своими обязанностями, что несовместимо со статусом судьи Конституционного суда Украины".

Этот Вывод большинство судей КСУ утвердили вчера, 14 мая, уволив тем самым Шевчука с должности судьи КСУ.

Ранее УНН сообщал, что Шевчуку отказано в визе в США.

Также напомним, родной брат Станислава Шевчука Рулав Одд (Денис Шевчук) заподозрен в присвоении государственных средств.