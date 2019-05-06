У КСУ знайшли підстави для звільнення судді Шевчука
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У Конституційному суді України готують звільнення голови суду Станіслава Шевчука. Про це свідчить інформація Комісії КСУ з питань регламенту та етики, надана у відповідь на запит УНН.
Питання щодо наявності підстав для звільнення Шевчука з посади голови суду було розглянуто 17 квітня, уточнили в КСУ.
"Рішенням цієї Комісії (з питань регламенту та етики, - ред.) 17.04.2019 р. затверджено висновок, який є підставою для скликання Спеціального пленарного засідання Конституційного Суду України, де буде розглянуто питання по суті", - повідомили в КСУ.
При цьому, у КСУ відмовили УНН у проханні надати копію висновку Комісії, уточнивши, що він є документом службового користування.
Водночас висновок Комісії з питань регламенту та етики опублікувало видання "Страна".
Там зазначено, що підстави для звільнення Шевчука з посади голови КСУ таки є.
"17 квітня 2019 року Постійна комісія з питань регламенту та етики Конституційного суду України, відповідно до статті 21 Закону України "Про Конституційний Суд України" надала висновок про наявність підстав для звільнення Шевчука Станіслава Володимировича з посади судді Конституційного Суду України у зв'язку з вчиненням ним істотного дисциплінарного проступку, грубим і систематичним нехтуванням своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного суду України, виявлено його невідповідність займаній посаді", - сказано в документі.
Нагадаємо, Шевчука обрано головою КСУ 21 лютого 2018 року. Шевчук є доктором юридичних наук, був суддею Європейського суду з прав людини від України.
Втім, сьогодні у КСУ Шевчук займає досить хитку позицію. У березні цього року судді суду вимагали його відставки через грубі проступки, не сумісні з посадою судді КСУ.
Додамо, що рідний брат голови КСУ — Рулав Одд — фігурує у кримінальному провадженні за фактом розкрадання державних грошей з ДП "Укрхімтрансаміак".