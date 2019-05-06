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В КСУ нашли основания для увольнения судьи Шевчука

В КСУ нашли основания для увольнения судьи Шевчука

Киев  •  УНН

 • 20232 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В Конституционном суде Украины готовят увольнение главы суда Станислава Шевчука. Об этом свидетельствует информация Комиссии КСУ по вопросам регламента и этики, предоставленная в ответ на запрос УНН.

Вопрос о наличии оснований для увольнения Шевчука с должности главы суда было рассмотрено 17 апреля, уточнили в КСУ.

"Решением этой Комиссии (по вопросам регламента и этики, - ред.) 17.04.2019 г. утвержден вывод, который является основанием для созыва Специального пленарного заседания Конституционного Суда Украины, где будет рассмотрен вопрос по существу", - сообщили в КСУ.

При этом в КСУ отказали УНН в просьбе предоставить копию заключения Комиссии, уточнив, что он является документом служебного пользования.

В то же время вывод Комиссии по вопросам регламента и этики опубликовало издание "Страна".

Там указано, что основания для увольнения Шевчука с должности главы КСУ все-таки есть.

"17 апреля 2019 года Постоянная комиссия по вопросам регламента и этики Конституционного суда Украины, согласно статье 21 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" предоставила заключение о наличии оснований для увольнения Шевчука Станислава Владимировича с должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с совершением им существенного дисциплинарного проступка, грубым и систематическим пренебрежением своими обязанностями, несовместимо со статусом судьи Конституционного суда Украины, выявлены его несоответствие занимаемой должности", - сказано в документе.

Напомним, Шевчука было избрано главой КСУ 21 февраля 2018 года. Шевчук является доктором юридических наук, был судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

Впрочем, сегодня в КСУ Шевчук занимает довольно шаткое позицию. В марте этого года судьи суда требовали его отставки из-за грубых проступков, не совместимые с должностью судьи КСУ.

Добавим, что родной брат главы КСУ - Рулав Одд - фигурирует в уголовном производстве по факту хищения государственных денег с ГП "Укрхимтрансаммиак".

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