Головний розвідник РФ заявив про готовність до діалогу з Заходом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Росія готова до діалогу і співпраці з країнами Заходу, але цей діалог повинен бути рівноправним. Про це заявив директор Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Росії Сергій Наришкін в ефірі одного з телеканалів, передает УНН з посиланням на ТАСС.
"Росія відкрита до діалогу, відкрита до співпраці, і діалог потрібно вести. Але для нас очевидно одне, що цей діалог повинен бути рівноправним. Ми, природно, не можемо дозволити собі говорити з нами, з Росією, на інших умовах", - заявив російський чиновник.
Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив переконання, що ескалації напруги на Азовському морі вдасться уникнути, і закликав Росію до діалогу.
США і Європа можуть посилити санкції відносно Росії або ввести нові санкції через захоплення українських моряків і суден в районі Керченської протоки. Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив спеціальний представник держдепартаменту США по Україні Курт Волкер.