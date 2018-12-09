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Главный разведчик РФ заявил о готовности к диалогу с Западом

Киев • УНН

 • 18477 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Россия готова к диалогу и сотрудничеству со странами Запада, но этот диалог должен быть равноправным. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в эфире одного из телеканалов, ередает УНН со ссылкой на ТАСС.

Главный разведчик РФ заявил о готовности к диалогу с Западом

"Россия открыта к диалогу, открыта к сотрудничеству, и диалог нужно вести. Но для нас очевидно одно, что этот диалог должен быть равноправным. Мы, естественно, не можем позволить себе говорить с нами, с Россией, на других условиях", - заявил российский чиновник.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил убеждение, что эскалации напряжения на Азовском море удастся избежать, и призвал Россию к диалогу.

США и Европа могут усилить санкции в отношении России или ввести новые санкции из-за захвата украинских моряков и судов в районе Керченского пролива. Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

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