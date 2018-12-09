Главный разведчик РФ заявил о готовности к диалогу с Западом

"Россия открыта к диалогу, открыта к сотрудничеству, и диалог нужно вести. Но для нас очевидно одно, что этот диалог должен быть равноправным. Мы, естественно, не можем позволить себе говорить с нами, с Россией, на других условиях", - заявил российский чиновник.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил убеждение, что эскалации напряжения на Азовском море удастся избежать, и призвал Россию к диалогу.

США и Европа могут усилить санкции в отношении России или ввести новые санкции из-за захвата украинских моряков и судов в районе Керченского пролива. Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.