Голови фракцій провели нараду з Разумковим: Бюджет-2021, спецстатус Донбасу і НАЗК погодили на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. На нараді голів фракцій у голови Верховної Ради Дмитра Разумкова у понеділок, 14 грудня, обговорили порядок денний роботи парламенту. Попередньо, питання роботи НАЗК, Державного бюджету на 2021 рік і щодо спецстатусу Донбасу будуть проголосовані завтра, 15 грудня. Про це повідомляв народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram-каналі, передає УНН.
"Зібралися у Разумкова. Щодо спецстатусу Донбасу. Проговорили процедуру голосування. Буде все швидко і завтра. Щодо законів НАЗК, виглядає так, що теж буде консенсус і завтра пройде за основу і в цілому", - повідомив Железняк.
Також він зазначив, що обговорювали графік роботи Верховної Ради. "Пленарні тижні Ради з локдауну зсунуть на кінець січня", - додав нардеп.
"Бюджет завтра. Все так само. Виглядає так, що голоси є із запасом", - зазначив Железняк.
За його словами, "кадри не обговорювали".
Нагадаємо, у Раді заявили, що на підтримку проекту Бюджету-2021 у ВР вже є до 260 голосів. Розглянути питання планують 15 грудня.
Окрім того, раніше були розмови про те, що 15 грудня у Раді хочуть крім Бюджету-2021 вирішити ще й кадрове питання - зокрема, призначити міністра освіти.
Також раніше голова парламенту висловив сподівання, що цього пленарного тижня Верховна Рада розгляне законопроекти, які відновлять ефективну роботу НАЗК після суперечливого рішення КСУ від 27 жовтня, яке вплинуло на роботу антикорупційної інфраструктури. Законопроект входить у пакет для врегулювання ситуації навколо КСУ.