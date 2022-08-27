Голова Запорізької ОВА показав відео зруйнованого навчального закладу, який вночі обстріляли росіяни
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух у своєму Telegram опублікував відео зруйнованого навчального закладу, який вночі обстріляли росіяни, передає УНН.
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«Місце зруйнованого навчального закладу, який сьогодні вночі обстріляли росіяни. Сюди прилетіло кілька величезних ракет», — написав Старух.
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Як зазначив голова ОВА, внаслідок атаки постраждали навчальні корпуси. Декілька з них взагалі не підлягають відновленню. Через потужні вибухи були зруйновані класи, а також вибита численна кількість вікон.
Охорона та керівництво школи-інтернату залишилися живими та неушкодженими.
Нагадаємо
В ніч з 26 на 27 серпня окупанти завдали чергового удару по Запоріжжю та Запорізькому району. Загалом зафіксовано 16 прильотів.