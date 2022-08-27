Глава Запорожской ОВА показал видео разрушенного учебного заведения, которое ночью обстреляли россияне
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Глава Запорожской ОВА Александр Старух в своем Telegram опубликовал видео разрушенного учебного заведения, которое ночью обстреляли россияне, передает УНН.
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«Место разрушенного учебного заведения, которое сегодня ночью обстреляли русские. Сюда прилетело несколько огромных ракет», — написал Старух.
Детали
Как отметил глава ОВА, в результате атаки пострадали учебные корпуса. Несколько из них вообще не подлежат восстановлению. Из-за мощных взрывов были разрушены классы, а также выбито множество окон.
Охрана и руководство школы-интерната остались живы и невредимы.
Напомним
В ночь с 26 на 27 августа оккупанты нанесли очередной удар по Запорожью и Запорожскому району. В общей сложности зафиксировано 16 прилетов.