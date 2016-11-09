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Голова Євроради згадав про Україну у привітанні Д.Трампа з перемогою

Голова Євроради згадав про Україну у привітанні Д.Трампа з перемогою

Київ • УНН

 • 17071 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент Європейської ради Дональд Туск привітав республіканця Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США. Про це йдеться в оприлюдненому у середу спільному з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером листі голови Євроради, передає УНН.

"Ми висловлюємо наші щирі вітання у зв'язку з обранням на посаду 45-го президента Сполучених Штатів Америки. Стратегічне партнерство між ЄС і США корениться в наших спільних цінностях щодо свободи, прав людини, демократії і віри в ринкову економіку. Протягом багатьох років ЄС і США працювали разом, щоб забезпечити мир і процвітання для наших громадян і для людей по всьому світу", - зазначив Д.Туск.

З його слів, "сьогодні важливішим ніж будь-коли є зміцнення трансатлантичних відносин". "Тільки тісно співпрацюючи ЄС і США можуть продовжувати досягати результатів у роботі з безпрецедентними викликами, такими як "Ісламська держава", погрози суверенітету і територіальній цілісності України, зміни клімату та міграція", - додав голова Євроради.

Він також зауважив, що стратегічне партнерство ЄС і США, на щастя, "широке і глибоке". У цьому контексті він наголосив на співпраці ЄС і США із загрозами безпеці в східних і південних районах Європи.

"Ми повинні консолідувати мости, які ми зводимо через Атлантику. Європейці впевнені, що Америка, чиї демократичні ідеали завжди були маяком надії по всій земній кулі, буде продовжувати інвестувати в партнерських відносин з друзями і союзниками, щоб допомогти зробити наших громадян і людей у світі більш убезпеченими і більш процвітаючими", - зауважив Д.Туск.

Крім того, голова Євроради запросив Д.Трампа відвідати Європу для проведення саміту ЄС-США у "найближчий зручний час". "Ця розмова дозволила б нам намітити курс наших відносин протягом наступних чотирьох років", - додав Д.Туск.

Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.

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