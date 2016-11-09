Глава Евросовета вспомнил об Украине в поздравлении Д.Трампа с победой

"Мы выражаем наши искренние поздравления в связи с избранием на должность 45-го президента Соединенных Штатов Америки. Стратегическое партнерство между ЕС и США коренится в общих ценностях относительно свободы, прав человека, демократии и веры в рыночную экономику. В течение многих лет ЕС и США работали вместе, чтобы обеспечить мир и процветание для наших граждан и для людей по всему миру", - отметил Д.Туск.

По его словам, "сегодня важнее чем когда-либо является укрепление трансатлантических отношений". "Только тесно сотрудничая ЕС и США могут продолжать добиваться результатов в работе с беспрецедентными вызовами, такими как "Исламское государство", угрозами суверенитету и территориальной целостности Украины, изменениями климата и миграцией", - добавил глава Евросовета.

Он также отметил, что стратегическое партнерство ЕС и США, к счастью, "широкое и глубокое". В этом контексте он отметил сотрудничество ЕС и США в борьбе с угрозами безопасности в восточных и южных районах Европы.

"Мы должны консолидировать мосты, которые мы возводим через Атлантику. Европейцы уверены, что Америка, чьи демократические идеалы всегда были маяком надежды по всему земному шару, будет продолжать инвестировать в партнерские отношения с друзьями и союзниками, чтобы помочь сделать наших граждан и людей в мире более защищенными и более процветающими", - отметил Д.Туск.

Кроме того, глава Евросовета пригласил Д.Трампа посетить Европу для проведения саммита ЕС-США в "ближайшее удобное время". "Этот разговор позволил бы нам наметить курс наших отношений в течение следующих четырех лет", - добавил Д.Туск.

Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.