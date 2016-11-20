Голова УПЦ МП вручив патріархові Кирилові найвищий орден РПЦ на 70-річний ювілей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Предстоятель Української православної церкви митрополит Київський і всієї України Онуфрій на 70-річчя патріарха Московського Кирила вручив найвищий орден Російської православної церкви, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Російська православна церква на 70-річчя патріарха Московського Кирила присвоїла йому свій найвищий орден.
Орден Андрія Первозваного, яким патріарха вшанував синод РПЦ, вручив митрополит Онуфрій, що в єднанні з Московським патріархатом, під час церемонії, яка відбувалась у головному храмі РПЦ, храмі Христа-Спасителя в Москві.
За словами Онуфрія, Кирило є "духовним лідером, що має високу довіру і авторитет у народу» і "веде людей шляхом до спасіння".
Як повідомляв УНН, Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій підкреслив, що Церква завжди підтримувала цілісність України та єдність українського народу.