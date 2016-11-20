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Голова УПЦ МП вручив патріархові Кирилові найвищий орден РПЦ на 70-річний ювілей

Голова УПЦ МП вручив патріархові Кирилові найвищий орден РПЦ на 70-річний ювілей

Київ • УНН

 • 8519 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Предстоятель Української православної церкви митрополит Київський і всієї України Онуфрій на 70-річчя патріарха Московського Кирила вручив найвищий орден Російської православної церкви, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Російська православна церква на 70-річчя патріарха Московського Кирила присвоїла йому свій найвищий орден.

Орден Андрія Первозваного, яким патріарха вшанував синод РПЦ, вручив митрополит Онуфрій, що в єднанні з Московським патріархатом, під час церемонії, яка відбувалась у головному храмі РПЦ, храмі Христа-Спасителя в Москві.

За словами Онуфрія, Кирило є "духовним лідером, що має високу довіру і авторитет у народу» і "веде людей шляхом до спасіння".

Як повідомляв УНН, Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій підкреслив, що Церква завжди підтримувала цілісність України та єдність українського народу.

Українські Національні Новини

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