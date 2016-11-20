Глава УПЦ МП вручил патриарху Кириллу высший орден РПЦ на 70-летний юбилей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на 70-летие патриарха Московского Кирилла вручил ему высший орден Российской православной церкви, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Российская православная церковь на 70-летие патриарха Московского Кирилла присвоила ему свой высший орден.
Орден Андрея Первозванного, которым патриарха почтил синод РПЦ вручил митрополит Онуфрий, что в единении с Московским патриархатом, во время церемонии, которая проходила в главном храме РПЦ, храме Христа Спасителя в Москве.
По словам Онуфрия, Кирилл является "духовным лидером, имеет высокое доверие и авторитет у народа" и "ведет людей путем к спасению".
Как сообщал УНН, Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий подчеркнул, что Церковь всегда поддерживала целостность Украины и единство украинского народа.