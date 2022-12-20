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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Голова Укренерго розповів, що потрібно для відновлення пошкоджень енергомережі України

Голова Укренерго розповів, що потрібно для відновлення пошкоджень енергомережі України

Київ • УНН

 • 438873 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Україні для відновлення пошкоджень енергомережі, спричинених російськими атаками, потрібне обладнання, обладнання та ще раз обладнання. Про це повідомив голова правління “Укренерго” Володимир Кудрицький в інтерв'ю «Голосу Америки», передає УНН.

Цитата

«Спочатку ми просимо обладнання, друге обладнання та третє обладнання. Нам потрібно багато техніки, щоб замінити пошкодження, які завдали росіяни. Цілком очевидно, що набагато простіше і швидше запустити ракету і знищити якесь високовольтне обладнання чи підстанцію навіть цілком, ніж відновлювати чи відновлювати її хоча б частково. Ось чому ми намагаємося покращити наші можливості для продовження відновлення наших об'єктів», - розповів Кудрицький.

Він зазначив, що понад тисячу працівників «Укренерго» працюють у режимі 24/7 для відновлення об'єктів інфраструктури та забезпечення харчування для українців.

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«Нам, звичайно, як країні потрібно більше протиповітряної оборони, це не є секретом, і це завжди згадує наше політичне керівництво, коли розмовляє зі своїми міжнародними колегами. Тому що в міру того, як ви збільшуєте свою здатність відновлювати енергосистему, ви повинні зменшувати їхню здатність руйнувати. Тому що, щоб пережити цю зиму, нам треба йти в обидві сторони», — сказав Кудрицький.

Він нагадав, що Україна була дуже великим експортером улітку після підключення до Європи до обстрілів.

За його словами, важливою допомогою можуть стати мобільні електростанції. 20-30 та 50-мегаваттні станції допоможуть мережі та споживачам.

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