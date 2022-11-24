"Генераторы надежды": европейские города подарят Украине электрогенераторы

Детали

Инициатива "Генераторы надежды", выдвинутая председателем Европейского парламента Робертой Метсолой и мэром Флоренции Дарио Нарделлой, призвана обеспечить электроэнергией основные объекты страны, в том числе больницы, школы, водонапорные станции, центры помощи, убежища и линии телефонной связи.

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"Европейский парламент и ЕС продемонстрировали отличную солидарность с Украиной на гуманитарном, военном и финансовом фронтах. Теперь им нужна практическая поддержка, чтобы пережить зиму", - сказала Метсола на пресс-конференции в среду.

Глава Европарламента призвала все города, поселки и регионы Европы присоединиться к кампании "Генераторы надежды".

Напомним

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что после ударов РФ по всей Украине применены аварийные отключения электроэнергии.