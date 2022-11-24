"Генераторы надежды": европейские города подарят Украине электрогенераторы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Крупнейшие города Европы подарят Украине электрогенераторы и трансформаторы, чтобы помочь стране пережить разрушительные российские обстрелы. Об этом в своем Twitter сообщила Глава Европейского парламента Роберта Мацола, пишет УНН.
Детали
Инициатива "Генераторы надежды", выдвинутая председателем Европейского парламента Робертой Метсолой и мэром Флоренции Дарио Нарделлой, призвана обеспечить электроэнергией основные объекты страны, в том числе больницы, школы, водонапорные станции, центры помощи, убежища и линии телефонной связи.
Цитата
"Европейский парламент и ЕС продемонстрировали отличную солидарность с Украиной на гуманитарном, военном и финансовом фронтах. Теперь им нужна практическая поддержка, чтобы пережить зиму", - сказала Метсола на пресс-конференции в среду.
Глава Европарламента призвала все города, поселки и регионы Европы присоединиться к кампании "Генераторы надежды".
Напомним
Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что после ударов РФ по всей Украине применены аварийные отключения электроэнергии.