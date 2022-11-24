"Генератори надії": європейські міста подарують Україні електрогенератори

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Ініціатива "Генератори надії", висунута головою Європейського парламенту Робертою Метсолою та мером Флоренції Даріо Нарделлою, покликана забезпечити електроенергією основні об'єкти країни, зокрема лікарні, школи, водонапірні станції, центри допомоги, притулки та лінії телефонного зв'язку.

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"Європейський парламент та ЄС продемонстрували чудову солідарність з Україною на гуманітарному, військовому та фінансовому фронтах. Тепер їм потрібна практична підтримка, щоб пережити зиму", - сказала Метсола на пресконференції в середу.

Голова Європарламенту закликала усі міста, селища та регіони Європи приєднатися до кампанії "Генератори надії".

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що після ударів рф по всій Україні застосовані аварійні відключення електроенергії.