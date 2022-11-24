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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 25869 перегляди

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"Генератори надії": європейські міста подарують Україні електрогенератори

"Генератори надії": європейські міста подарують Україні електрогенератори

Київ • УНН

 • 767981 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Найбільші міста Європи подарують Україні електрогенератори та трансформатори, щоб допомогти країні пережити руйнівні російські обстріли. Про це у своєму Twitter повідомила Голова Європейського парламенту Роберта Мацола, пише УНН.

Деталі

Ініціатива "Генератори надії", висунута головою Європейського парламенту Робертою Метсолою та мером Флоренції Даріо Нарделлою, покликана забезпечити електроенергією основні об'єкти країни, зокрема лікарні, школи, водонапірні станції, центри допомоги, притулки та лінії телефонного зв'язку.

Цитата

"Європейський парламент та ЄС продемонстрували чудову солідарність з Україною на гуманітарному, військовому та фінансовому фронтах. Тепер їм потрібна практична підтримка, щоб пережити зиму", - сказала Метсола на пресконференції в середу.

Голова Європарламенту закликала усі міста, селища та регіони Європи приєднатися до кампанії "Генератори надії".

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що після ударів рф по всій Україні застосовані аварійні відключення електроенергії.

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