Для восстановления электроснабжения привлечено около 1000 трансформаторов от партнеров - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. По поручению Президента Владимира Зеленского и во взаимодействии с Минэнерго, Укрэнерго и другими профильными институтами, МИД продолжает привлекать оборудование партнеров для восстановления энергосистемы. Глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге перечислил количество оборудования, уже привлеченного для ремонта, передает корреспондент УНН.
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"По состоянию на сегодняшний день, привлеченная помощь составляет около 1000 трансформаторов разной мощности, более 100 автотрансформаторов, около 5 тысяч бензиновых и дизельных генераторов мощностью до 100 кВт, почти полтысячи генераторов большей мощности, почти 5 тысяч километров кабеля, а также тысячи единиц запчастей для ремонта электросети и сотни тепловых пушек и обогревателей", - сообщил Кулеба.
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Крупнейшие города Европы должны были дарить Украине электрогенераторы и трансформаторы, чтобы помочь стране пережить разрушительные российские обстрелы.
После около десятка массированных атак на энергосистему в Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. В Киеве обеспечивается менее половины потребности потребления, в приоритете – питание критической инфраструктуры. Сегодня ожидается включение оборудования, которое позволит питать больше потребителей.