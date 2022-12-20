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Для восстановления электроснабжения привлечено около 1000 трансформаторов от партнеров - Кулеба

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. По поручению Президента Владимира Зеленского и во взаимодействии с Минэнерго, Укрэнерго и другими профильными институтами, МИД продолжает привлекать оборудование партнеров для восстановления энергосистемы. Глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге перечислил количество оборудования, уже привлеченного для ремонта, передает корреспондент УНН.

Цитата

"По состоянию на сегодняшний день, привлеченная помощь составляет около 1000 трансформаторов разной мощности, более 100 автотрансформаторов, около 5 тысяч бензиновых и дизельных генераторов мощностью до 100 кВт, почти полтысячи генераторов большей мощности, почти 5 тысяч километров кабеля, а также тысячи единиц запчастей для ремонта электросети и сотни тепловых пушек и обогревателей", - сообщил Кулеба.

Дополнение

Крупнейшие города Европы должны были дарить Украине электрогенераторы и трансформаторы, чтобы помочь стране пережить разрушительные российские обстрелы.

После около десятка массированных атак на энергосистему в Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. В Киеве обеспечивается менее половины потребности потребления, в приоритете – питание критической инфраструктуры. Сегодня ожидается включение оборудования, которое позволит питать больше потребителей.

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