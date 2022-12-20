Для відновлення електропостачання залучено близько 1000 трансформаторів від партнерів - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. На доручення Президента Володимира Зеленського, та у взаємодії з Міненерго, Укренерго та іншими профільними інституціями, МЗС продовжує залучати обладнання партнерів для відновлення енергосистеми. Голова МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу перелічив кількість обладнання, яке вже залучено для ремонту, передає кореспондент УНН.
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"Так, станом на сьогодні, залучена допомога складає близько 1000 трансформаторів різної потужності, понад 100 автотрансформаторів, близько 5 тисяч бензинових та дизельних генераторів потужностю до 100 кВт, майже півтисячі генераторів більшої потужності, майже 5 тисяч кілометрів кабелю, а також тисячі одиниць запчастин для ремонту електромережі і сотні теплових гармат і обігрівачів", - повідомив Кулеба.
Доповнення
Найбільші міста Європи мали дарувати Україні електрогенератори та трансформатори, щоб допомогти країні пережити руйнівні російські обстріли.
Так, після близько десятка масованих атак на енергосистему в Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. У Києві забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті - живлення критичної інфраструктури. Сьогодні очікується включення обладнання, яке дозволить заживити більше споживачів.