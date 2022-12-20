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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Для відновлення електропостачання залучено близько 1000 трансформаторів від партнерів - Кулеба

Для відновлення електропостачання залучено близько 1000 трансформаторів від партнерів - Кулеба

Київ • УНН

 • 493888 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. На доручення Президента Володимира Зеленського, та у взаємодії з Міненерго, Укренерго та іншими профільними інституціями, МЗС продовжує залучати обладнання партнерів для відновлення енергосистеми. Голова МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу перелічив кількість обладнання, яке вже залучено для ремонту, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Так, станом на сьогодні, залучена допомога складає близько 1000 трансформаторів різної потужності, понад 100 автотрансформаторів, близько 5 тисяч бензинових та дизельних генераторів потужностю до 100 кВт, майже півтисячі генераторів більшої потужності, майже 5 тисяч кілометрів кабелю, а також тисячі одиниць запчастин для ремонту електромережі і сотні теплових гармат і обігрівачів", - повідомив Кулеба.

Доповнення

Найбільші міста Європи мали дарувати Україні електрогенератори та трансформатори, щоб допомогти країні пережити руйнівні російські обстріли.

Так, після близько десятка масованих атак на енергосистему в Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. У Києві забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті - живлення критичної інфраструктури. Сьогодні очікується включення обладнання, яке дозволить заживити більше споживачів.

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