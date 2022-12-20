Дефіцит електроенергії значний, у Києві потреба покрита менше ніж на половину - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. В Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. У Києві забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті - живлення критичної інфраструктури. Сьогодні очікується включення обладнання, яке дозволить заживити більше споживачів, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
Цитата
"Станом на ранок зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. (...) У столиці забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті - живлення критичної інфраструктури. Очікується, що сьогодні вдасться включити певне обладнання, яке дозволить дещо підвищити рівень надійності живлення, зменшити дефіцит потужності у столичному енерговузлі та заживити більше споживачів", - повідомили в компанії.
Деталі
За даними Укренерго, обстріли БПЛА об’єктів магістральних мереж у центральному регіоні, які відбулися вночі 19 грудня, а також артобстріли на сході України призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури та погіршення ситуації з енергопостачанням, зокрема у центральному регіоні та місті Києві.
Ремонтні бригади "Укренерго", генерації та операторів систем розподілу, як вказано, докладають всіх зусиль для того, щоб покращити енергопостачання.
Доповнення
На ранок у Києві все ще застосовуються аварійні відключення електроенергії, котельні, які подають тепло приблизно 5% жителів столиці, працюють почергово через проблеми з електропостачанням.