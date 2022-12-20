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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Що зі світлом і теплом у Києві - відповідь військової адміністрації

Що зі світлом і теплом у Києві - відповідь військової адміністрації

Київ • УНН

 • 748775 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. На ранок у Києві все ще застосовуються аварійні відключення електроенергії, котельні, які подають тепло приблизно 5% жителів столиці, працюють почергово через проблеми з електропостачанням, повідомили у Київській міській військовій адміністрації у вівторок, 20 грудня, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Триває ліквідація пошкоджень в енергосистемі України після останніх повітряних атак. Генерація електроенергії обмежена, тому столиця, як і решта регіонів країни, отримує лімітований обсяг електропостачання. Світло для споживачів досі подається в режимі аварійних відключень", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Водопостачання, за даними КМВА, працює в штатному режимі.

"Щодо тепла в будинках киян. Котельні, які обслуговують приблизно 5% споживачів столиці, через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово", - зазначив Попко.

Деталі

У КМВА нагадали, що у місті розгорнуті 430 стаціонарних "Пунктів Незламності", де можна зігрітися, зарядити електронні пристрої та скористатися зв’язком. Усі вони працюють цілодобово.

"Енергетики, ремонтні бригади, комунальники працюють в посиленому режимі. Все полагодимо. Все відбудуємо. Зберігайте спокій та вірте в нашу Перемогу!" - повідомив начальник КМВА.

Доповнення

У метро Києва працюють не всі станції через різкі перепади напруги.

Українські Національні Новини

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