У метро Києва працюють не всі станції через різкі перепади напруги
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Метро Києва працює зі збоями через різкі перепади напруги, зокрема, на червоній гілці працюють не всі станції, синя та зелена уже відновили роботу, повідомили у КМДА у вівторок, 20 грудня, у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Через різкі перепади напруги рух поїздів червоною лінією метрополітену здійснюється від ст. «Академмістечко» до ст. «Арсенальна». Рух наземною ділянкою призупинено, відповідно станції «Лісова», «Чернігівська» «Дарниця» та «Лівобережна» тимчасово зачиняються на вхід", - повідомили у КМДА.
Деталі
Водночас рух синьою та зеленою лініями метрополітену відновлено.
"Енергетики працюють над вирішенням питання. Про відновлення роботи всіх станцій буде повідомлення додатково", - зауважили у КМДА.
Доповнення
Після ранкових атак агресора 19 грудня на столицю і пошкодження об’єктів інфраструктури, ситуація в енергетиці склалася важка, тому було запроваджено аварійні та екстренні вимкнення. Найбільше в столиці від дефіциту електропостачання страждали Оболонський, Подільський та Деснянський райони, вказував мер Києва.