Після атаки дронів у Києві відновили роботу більшості котелень - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Після атаки дронів у Києві відновили роботу більшості котелень, водопостачання здійснюється в штатному режимі, при цьому найбільше від дефіциту електропостачання страждають Оболонський, Подільський та Деснянський райони, повідомив мер столиці Віталій Кличко у Телеграм, пише УНН.
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"Після ранкових атак агресора на столицю і пошкодження об’єктів інфраструктури, комунальникам вже вдалося відновити роботу більшості котелень. Без опалення залишаються близько 3% споживачів. Система водопостачання столиці працює в штатному режимі", - зазначив Кличко.
Мер столиці нагадав, що "Укренерго" оголосило, що ситуація в енергетиці складна, тому діють аварійні та екстренні вимкнення.
"Найбільше в столиці від дефіциту електропостачання страждають Оболонський, Подільський та Деснянський райони", - зазначив Кличко.
Доповнення
Через ворожу атаку на Київщині у трьох районах перебої зі світлом.