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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Після атаки дронів у Києві відновили роботу більшості котелень - Кличко

Після атаки дронів у Києві відновили роботу більшості котелень - Кличко

Київ • УНН

 • 702277 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Після атаки дронів у Києві відновили роботу більшості котелень, водопостачання здійснюється в штатному режимі, при цьому найбільше від дефіциту електропостачання страждають Оболонський, Подільський та Деснянський райони, повідомив мер столиці Віталій Кличко у Телеграм, пише УНН.

Цитата

"Після ранкових атак агресора на столицю і пошкодження об’єктів інфраструктури, комунальникам вже вдалося відновити роботу більшості котелень. Без опалення залишаються близько 3% споживачів. Система водопостачання столиці працює в штатному режимі", - зазначив Кличко.

Мер столиці нагадав, що "Укренерго" оголосило, що ситуація в енергетиці складна, тому діють аварійні та екстренні вимкнення.

"Найбільше в столиці від дефіциту електропостачання страждають Оболонський, Подільський та Деснянський райони", - зазначив Кличко.

Доповнення

Через ворожу атаку на Київщині у трьох районах перебої зі світлом.

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