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После атаки дронов в Киеве возобновили работу большинства котельных - Кличко

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. После атаки дронов в Киеве возобновили работу большинства котельных, водоснабжение осуществляется в штатном режиме, при этом больше всего от дефицита электроснабжения страдают Оболонский, Подольский и Деснянский районы, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Телеграм, пишет УНН.

Цитата

"После утренних атак агрессора на столицу и повреждения объектов инфраструктуры, коммунальщикам уже удалось возобновить работу большинства котельных. Без отопления остаются около 3% потребителей. Система водоснабжения столицы работает в штатном режиме", - отметил Кличко.

Мэр столицы напомнил, что "Укрэнерго" объявило, что ситуация в энергетике сложная, поэтому действуют аварийные и экстренные отключения.

"Больше всего в столице от дефицита электроснабжения страдают Оболонский, Подольский и Деснянский районы", - отметил Кличко.

Дополнение

Из-за вражеской атаки в Киевской области в трех районах перебои со светом.

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