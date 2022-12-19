После атаки дронов в Киеве возобновили работу большинства котельных - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. После атаки дронов в Киеве возобновили работу большинства котельных, водоснабжение осуществляется в штатном режиме, при этом больше всего от дефицита электроснабжения страдают Оболонский, Подольский и Деснянский районы, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Телеграм, пишет УНН.
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"После утренних атак агрессора на столицу и повреждения объектов инфраструктуры, коммунальщикам уже удалось возобновить работу большинства котельных. Без отопления остаются около 3% потребителей. Система водоснабжения столицы работает в штатном режиме", - отметил Кличко.
Мэр столицы напомнил, что "Укрэнерго" объявило, что ситуация в энергетике сложная, поэтому действуют аварийные и экстренные отключения.
"Больше всего в столице от дефицита электроснабжения страдают Оболонский, Подольский и Деснянский районы", - отметил Кличко.
Дополнение
Из-за вражеской атаки в Киевской области в трех районах перебои со светом.