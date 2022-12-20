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В метро Киева работают не все станции из-за резких перепадов напряжения

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Метро Киева работает со сбоями из-за резких перепадов напряжения, в частности, на красной ветке работают не все станции, синяя и зеленая уже возобновили работу, сообщили в КГГА во вторник, 20 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Из-за резких перепадов напряжения движение поездов красной линией метрополитена осуществляется от ст. «Академгородок» до ст. «Арсенальная». Движение наземным участком приостановлено, соответственно станции «Лесная», «Черниговская», «Дарница» и «Левобережная» временно закрываются на вход", - сообщили в КГГА.

Детали

В то же время движение по синей и зеленой линии метрополитена возобновлено.

"Энергетики работают над решением вопроса. О возобновлении работы всех станций будет сообщение дополнительно", - отметили в КГГА.

Дополнение

После утренних атак агрессора 19 декабря на столицу и повреждения объектов инфраструктуры, ситуация в энергетике сложилась тяжелая, поэтому были введены аварийные и экстренные отключения. Больше всего в столице от дефицита электроснабжения страдали Оболонский, Подольский и Деснянский районы, указывал мэр Киева.

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