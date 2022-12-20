Что со светом и теплом в Киеве - ответ военной администрации
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. На утро в Киеве все еще применяются аварийные отключения электроэнергии, котельные, которые подают тепло примерно 5% жителей столицы, работают по очереди из-за проблем с электроснабжением, сообщили в Киевской городской военной администрации во вторник, 20 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"Продолжается ликвидация повреждений в энергосистеме Украины после последних воздушных атак. Генерация электроэнергии ограничена, поэтому столица, как и остальные регионы страны, получает лимитированный объем электроснабжения. Свет для потребителей до сих пор подается в режиме аварийных отключений", – сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
Водоснабжение, по данным КГВА, работает в штатном режиме.
"Относительно тепла в домах киевлян. Котельные, обслуживающие примерно 5% потребителей столицы, из-за энергетических проблем вынуждены отключаться и включаться поочередно", - отметил Попко.
Детали
В КГВА напомнили, что в городе развернуты 430 стационарных "Пунктов Несокрушимости", где можно согреться, зарядить электронные устройства и воспользоваться связью. Все они работают круглые сутки.
"Энергетики, ремонтные бригады, коммунальщики работают в усиленном режиме. Все починим. Все отстроим. Сохраняйте спокойствие и верьте в нашу Победу!" – сообщил начальник КГВА.
Дополнение
В метро Киева работают не все станции из-за резких перепадов напряжения.