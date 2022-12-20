Дефицит электроэнергии значителен, в Киеве потребность покрыта меньше чем на половину - Укрэнерго

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"По состоянию на утро сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. (...) В столице обеспечивается менее половины потребности потребления, в приоритете - питание критической инфраструктуры. Ожидается, что сегодня удастся включить определенное оборудование, которое позволит несколько повысить уровень надежности питания, снизить дефицит мощности в столичном энергоузле и заживить больше потребителей", - сообщили в компании.

Детали

По данным Укрэнерго, произошедшие ночью 19 декабря обстрелы БПЛА объектов магистральных сетей в центральном регионе, а также артобстрелы на востоке Украины привели к очередным повреждениям энергетической инфраструктуры и ухудшению ситуации с энергоснабжением, в частности в центральном регионе и городе в Киеве.

Ремонтные бригады "Укрэнерго", генерации и операторов систем распределения, как указано, прилагают все усилия для того, чтобы улучшить энергоснабжение.

Дополнение

На утро в Киеве все еще применяются аварийные отключения электроэнергии, котельные, которые подают тепло примерно 5% жителей столицы, работают поочередно из-за проблем с электроснабжением.