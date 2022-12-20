Глава “Укрэнерго” рассказал, что нужно для восстановления повреждений энергосети Украины

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«Сначала мы просим оборудование, второе оборудование и третье оборудование. Нам нужно много техники, чтобы заменить повреждения, которые нанесли русские. Совершенно очевидно, что гораздо проще и быстрее запустить ракету и уничтожить какое-то высоковольтное оборудование или подстанцию даже целиком, чем восстанавливать или восстанавливать ее хотя бы частично. Вот почему мы пытаемся улучшить наши возможности для продолжения восстановления наших объектов», - рассказал Кудрицкий.

Он отметил, что более тысячи работников «Укрэнерго» работают в режиме 24/7 для восстановления объектов инфраструктуры и обеспечения питания для украинцев.

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«Нам, конечно, как стране нужно больше противовоздушной обороны, это не секрет, и это всегда упоминает наше политическое руководство, когда разговаривает со своими международными коллегами. Потому что по мере того, как вы увеличиваете свою способность восстанавливать энергосистему, вы должны уменьшать их способность разрушать. Потому что, чтобы пережить эту зиму, нам нужно идти в обе стороны», - сказал Кудрицкий.

Он напомнил, что Украина была очень крупным экспортером летом после подключения к Европе до обстрелов.

По его словам, важной помощью могут стать мобильные электростанции. 20-30 и 50-мегаваттніе станции помогут сети и потребителям.

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