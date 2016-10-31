Голова ЦВК задекларував мисливський карабін
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Дружина голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського в минулому році заробила 1 млн 357 тис. грн і тримає готівкою 125 тис. доларів і 200 тис. євро, а глава ЦВК отримав за рік 310 тис. грн зарплати, має 205 тис. грн готівкою і 43 долара на банківському рахунку. Про це М.Орендовський зазначив в е-декларації, передає УНН.
Доходи Охендовського складалися з зарплати до Центральної виборчої комісії — 310 тис. 514 грн і 463 грн доходів за відсотками від вкладу в ПАТ “Укргазбанк”.
У той же час дружина М.Охендовського Катерина в 2015 році отримала “дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю” 1 млн. 357 тис. грн.
У власності дружини глави ЦВК п’ять творів мистецтва, серед них три ікони і дві картини, ювелірні вироби, а у самого М.Охендовського є мисливський карабін з оптичним прицілом Remington 40-XB, годинник та запонки.
Крім того, у дружини глави ЦВК також будинок на 240 кв. м і ділянка площею 978 кв.м в, у спільній власності знаходиться будинок площею 120 кв.м і ділянка площею 489 кв.м під Києвом.
Згідно декларації, Катерина Охендовська є кінцевим бенефіціарним власником медіапортала “Славпіпл”.
Сім’я користується автомобілем Lexus LX 57 і що належить М.Охендовському і володіє квартирою в Києві площею 54 кв.м.